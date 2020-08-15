Основателя канала Nexta объявили в розыск

МВД России объявило в розыск основателя телеграмм-канала Nexta Степана Путила.
Его ресурс оперативно освещает протесты в Беларуси. Мужчину внесли в базу данных МВД РФ.
На сайте силового ведомства указано, что Путило находится в розыске. Какие же правонарушение ему инкриминируют, не указано.
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Информация на ресурсе МВД России появилась после того, как Степана Путила объявили в розыск на территории Беларуси.
Белорусская оппозиция созывает граждан присоединиться к Маршу свободы. Его запланировали на это воскресенье, 16 августа, во всех населенных пунктах страны. Начало марша в 14.00. Мероприятие станет самым массовым в белорусской истории.
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