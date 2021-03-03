Оштрафовали телеканал, который транслировал российские фейки о Covid-19

В Латвии оштрафовали компанию, которая ретранслировала российский "Первый канал". Фото: Reuters

Национальный совет по электронным СМИ Латвии оштрафовал на 16 тысяч евро компанию, которая ретранслирует российский "Первый канал".

"Совет наложила на "Первый Балтийский канал" максимальный штраф в размере 10 тыс. евро за передачу "Здоровье" от 27 декабря. С другой стороны, за нарушения в программе "Жить здорово" от 30 декабря - штраф в размере 6 тысяч евро", - сообщается на сайте организации.

Нацсовет пришел к выводу, что в этих передачах распространялись ложные утверждения о коронавирусе. В частности о том, что это инфекция с низким уровнем заражения. Тот факт, что эта информация была ложной, подтвердили латвийское министерство здравоохранения и Центр профилактики и контроля заболеваний.

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Как отмечается, канал нарушил требования закона об электронных СМИ: программы и передачи электронных СМИ не могут содержать контент, который угрожает здоровью людей.

Закон также предусматривает, что электронные СМИ должны гарантировать, что факты излагаются в передачах честно, объективно, точно и с соблюдением нейтралитета. Комментарии и мнения должны быть отделены от новостей, а автор мысли или комментария должен быть назван.

Считается, что ложные заявления, сделанные в упомянутых программах, могут привести к неконтролируемому распространению коронавируса в стране.

В феврале по решению Национального совета по электронным СМИ Латвии в год было запрещено вещание телеканала "Россия-РТР" (ретранслирует телеканал "Россия-1") за разжигание ненависти к Украине. Также было прекращено вещание 16 российских телеканалов, поскольку невозможно было определить их бенефициаров на местном телерынке.