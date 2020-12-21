Организовали свадьбу на 10 тыс. человек, следуя карантину

Свадебный автопробег / OFFICIALKUNAN

В Малайзии пара организовала свадьбу на 10 тыс. человек, следуя карантину.

Все гости на праздновании были в своих машинах в городе Путраджайя. Об этом пишет ВВС.

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Молодожены сидели у правительственного здания, а гости медленно проезжали мимо на своих авто с закрытыми окнами.

Молодой Тенгку Мухаммед Хафиз - сын влиятельного политика и бывшего министра Тенгку Аднана. Отец в тот же день отмечал день рождения. Молодая - Океан Алаг.

"Мне сообщили, что в настоящее время здесь более 10 тысяч авто. Для меня и моей семьи это большая честь. Спасибо всем за понимание и соблюдение процедур", - написал гордый отец в Facebook, поделившись фото с события.

Прошло около 3 ч., пока все авто проехали мимо. Соблюдая правила социальной дистанции, гостей угостили ужином. Они должны были забрать заранее упакованную еду через окно машины и ехать дальше.

Празднование состоялось за день до того, как отца жениха и политика суд признал виновным в коррупционном деле на $500 тыс. и приговорил к штрафу и 12 месяцам тюрьмы.

В Малайзии с населения 31,5 млн человек зарегистрировано почти 92 тыс. случаев коронавируса, и более 430 смертей из-за пандемии.