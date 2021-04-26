Опубликовали фото пыток и изнасилований военными США иракских заключенных

Изображение заключенного Абу-Грейб Абду Хуссейна Саада Фалеха, которого подвергают пыткам, стало всемирно известным, и, наконец, попало на обложку журнала The Economist / Wikipedia

28 апреля 2004-го телеканал CBS опубликовал доказательства пыток в американской тюрьме Абу-Грейб в Ираке. На фотографиях были изображены изнасилования и издевательства над иракскими заключенными со стороны военных США.

На ранних этапах войны в Ираке, армия США и ЦРУ массово нарушали права человека заключенных в Абу-Грейбе. В частности, били их, подвергали сексуальному насилию, пыткам, насиловали, совершали содомию, и убийства. Злоупотребление привлекли внимание общественности после публикации этих фото на канале CBS. Эти действия широко осудила общественность в США и в мире.

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Администрация тогдашнего президента США Джорджа Буша утверждала, что злоупотребления в Абу-Грейбе - единичные случаи, и не свидетельствуют о политике США. Эти слова обжаловали правозащитные и гуманитарные организации, как "Красный Крест", Amnesty International и Human Rights Watch.

В НАТО и ЕС заявили, что злоупотребления в Абу-Грейбе - часть более широкой практики пыток и жестокости американских военных в иностранных тюрьмах. В частности, в Ираке, Афганистане и в Гуантанамо на Кубе.

Документы, известные как "Записки о пытках", были обнаружены несколько лет назад. Их подготовил за несколько месяцев до вторжения США в Ирак в 2003 году Департамент юстиции США. Он позволял пытки в отношении иностранных заключенных. Там также говорилось, что нормы международного гуманитарного права, как Женевские конвенции, не касаются действий США за рубежом. Несколько следующих решений Верховного суда США отменили эту практику администрации Буша и установили верховенство Женевских конвенций.

В ответ на события в Абу-Грейбе министерство обороны США отстранило от дежурства 17 солдат и офицеров. 11 солдат обвинили в невыполнении служебных обязанностей, жестокости, нападении при отягчающих обстоятельствах и нанесении побоев. В 2004-2006 годах они предстали перед военным судом, и были приговорены к различным срокам заключения, а также с позором уволены со службы.

В 2004 году президент Джордж Буш и министр обороны Дональд Рамсфельд извинились за злоупотребления в Абу-Грейбе