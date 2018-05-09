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среда, 09 мая 2018 14:35

Опубликовали доказательства российского вмешательства в выборы президента США

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Опубликовали доказательства российского вмешательства в выборы президента США
Американские спецслужбы опубликовали часть доклада о российском вмешательстве в выборы президента США. Фото: Мk

В США опубликовали рассекреченную часть доклада, в котором есть доказательства вмешательства РФ в выборы президента США в 2016 году.

Материал об этом подготовило Центральное разведывательное управление, передает "Новое время".

В докладе говорится о том, что российский президент Путин лично распорядился начать компанию для влияния на президентские выборы в США 2016 года. Кремль стремился подорвать веру американского общества в демократию, а также снизить шансы соперницы Трампа Хиллари Клинтон на победу путем дискредитации. Москве удалось построить разностороннюю и скоординированную кампанию с привлечением государственных СМИ и агентств, хакеров, "троллей" (которым платили за насмешливые комментарии в сети), блоггеров и спецслужб. Нанятые Россией хакеры осуществляли атаки на избиркомы, они искали уязвимости в базах данных и пробовали взламывать их, часто успешно.

Авторы доклада также указывают на то, что РФ собирала разведывательные данные, которые в результате использовали в воздействии на президентские выборы. Российская кампания началась в начале 2016 года и действовала до самого дня голосования 8 ноября.

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При этом спецслужбы не рассекречивают полное содержание доклада о российской деятельность на президентских выборах в США. Ведь в материале есть указание на источники информации и методы американских разведчиков.

В США еще с января 2017 расследуют факт возможного вмешательства РФ в американские президентского выборы 2016 года. Спецслужбы подозревают, что команда Трампа имеет связи с Москвой. Однако, Кремль отрицает любую информацию о своем вмешательстве в выборы президента США, а Трамп в свою очередь неоднократно подчеркивал, что не имеет связей с Москвой.

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