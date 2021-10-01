Определили страны, где больше всего умирают от Covid-19

В мире в течение суток 29 сентября диагностировали более 487 тыс. новых случаев Covid-19. Больше всего заболевших выявили в США, Великобритании и Турции.

В Европе по приросту болезни лидируют Британия, Россия и Франция, свидетельствуют данные Worldometers. Украина по количеству новых заражений в мире находится между Румынией и Таиландом. Среди стран Европы она на четвертом месте.

В США зафиксировали более 113 тыс. новых инфицированных за сутки в Великобритании – более 36 тыс., а в Турции – свыше 29 тыс. заражений. Далее по количеству заболевших в рейтинге находятся Бразилия с 27,5 тыс. случаями и Индия, где инфицировались более 27,3 тыс. людей.

По состоянию на утро пятницы в мире заболело уже более 234,5 млн человек. С начала пандемии зафиксировали 4,7 млн летальных случаев болезни, за прошедшие сутки умерли 7,8 тыс. людей. Наибольшее количество смертей зафиксировали в США, Бразилии и Индии. По суточной смертности от Covid-19 Украина на девятом месте в мире и на втором в Европе.

Автор: Worldometers Украина вошла в топ-10 стран мира по суточной смертности

За все время пандемии от недуга излечились более 210 млн человек. Сейчас насчитывается более 18 млн активных случаев заболевания.

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У каждого третьего человека, переболевшего коронавирусом, сохраняется как минимум один Covid-симптом. Они могут проявляться в течение трех - шести месяцев после выздоровления.