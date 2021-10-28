Определили пятерку стран, где больше всего свирепствует Covid-19

В мире в течение суток 26 октября диагностировали более 473 тыс. новых случаев Covid-19. Больше всего заболевших выявили в США, Великобритании и России.

По приросту болезни в Европе лидируют Франция, Россия и Германия, свидетельствуют данные Worldometers. По суточной смертности от коронавируса в Европе лидируют РФ, Украина и Румыния.

В США зафиксировали более 76 тыс. новых инфицированных за сутки в Великобритании - почти 44 тыс., а в России - более 36 тыс. новых заражений. Далее по количеству заболевших в рейтинге находятся Турция из сверх и Германия.

Автор: worldometers.info Украина - вторая в Европе по суточной смертности

С начала пандемии подтвердили почти 5 млн смертей от Covid-19. В мире по суточной смертности от коронавирус лидируют США и Россия. Украина занимает четвертое место.

Сейчас в мире насчитывают более 18 млн активных случаев заболевания. Излечились от недуга более 222 млн человек.

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В Украине проведут клинические испытания двух новых вакцин против Covid-19. Состоится многоэтапное, модифицированное двойное слепое исследование двух адъювантных рекомбинантных белковых вакцин (моновалентной и бивалентной) против коронавируса.