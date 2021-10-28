В Украине опробуют две новые вакцины от Covid-19

Протестируют две новые вакцины. Фото: Reuters

В Украине проведут клинические испытания двух новых вакцин против Covid-19.

Состоится многоэтапное, модифицированное двойное слепое исследование двух адъювантных рекомбинантных белковых вакцин (моновалентной и бивалентной) против коронавируса, говорится в соответствующем приказе министра здравоохранения Виктора Ляшко, опубликованном на сайте министерства.

Исследования будут проводить среди взрослых людей в возрасте 18 лет и старше.

Эксперимент состоится в четырех медучреждениях Киева ("Центр семейной медицины плюс", "Эдельвейс Медикс", "Медбуд-Клиник" и медицинской клинике "Благомед"), а также в медицинском центре "Салютем" в Виннице.

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В Украине разрешили вакцинировать против коронавируса детей в возрасте от 12 лет вакциной Pfizer, поскольку только от этой компании есть разрешение на прививку.