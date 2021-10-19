Определили пятерку стран, где больше всего свирепствует Covid-19

В мире в течение суток 17 октября диагностировали свыше 339 тыс. новых случаев Covid-19. Больше всего заболевших выявили в США, Великобритании и России.

В Европе по приросту болезни лидируют Британия, Россия и Румыния, свидетельствуют данные Worldometers. Украина по количеству новых заражений находится на девятом месте в мире. Среди стран Европы она четвертая.

В США зафиксировали более 51 тыс. новых инфицированных за сутки в Великобритании – свыше 49 тыс., а в РФ – более 34 тыс. новых заражений. Далее по количеству заболевших в рейтинге находятся Турция и Индия.

Автор: worldometers.info Украина по количеству новых заражений находится на девятом месте в мире

С начала пандемии подтвердили более 4,9 млн смертей от Covid-19. В мире по суточной смертности лидируют Россия и США. Украина на восьмом месте в мире и на четвертом в Европе. Сейчас в мире насчитывается почти 18 млн активных случаев заболевания. Вылечились более 219 млн человек.

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За прошедшую неделю в Украине обнаружили более 105 тыс. новых случаев Covid-19. Это на 11% больше, чем за предыдущий. Сейчас 57% коек, предназначенных для лечения больных коронавирусом в Украине, заняты. За прошедшую неделю Covid-19 унес жизни 2300 украинцев, что на 22% больше, чем неделей ранее.