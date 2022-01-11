Определили пять стран, где больше всего свирепствует Covid-19

По состоянию на утро вторника в мире зафиксировали более 311 млн случаев заражения коронавирусом. Больше всего новых инфицирований обнаружили в США, Индии и Великобритании.

За сутки 9 января диагностировали более 2,1 млн новых Covid-случаев, свидетельствуют данные Worldometers. За сутки в мире коронавирус унес более 5 тыс. жизней.

В США зафиксировали 673 тыс. новых больных за сутки, в Индии - более 167 тыс., а в Великобритании - более 142 тыс. Далее в рейтинге находятся Италия, где в понедельник зафиксировали более 2 млн активных случаев инфицирования коронавирусом, и Испания. Украина - на 66-м месте в мире.

Автор: worldometers.info/coronavirus Коронавирус унес более 5 тыс. жизней

В Европе по суточному приросту болезни лидируют Британия, Италия и Испания. По суточной смертности от коронавируса в Европе лидируют РФ, Франция и Италия. За все время пандемии в мире выздоровели более 260 млн человек. Сейчас насчитывается более 45 млн активных случаев заболевания.

Больше всего смертей за сутки от коронавируса зафиксировали в США (1 002), России (741) и Франции (280). В то же время число случаев госпитализации в США достигло максимума с января прошлого года - 132 646 человек.

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В Украине вторая область перешла в оранжевую зону карантина. Кроме Херсонской, ситуация с коронавирусом ухудшилась 10 января в Сумской области. 9 январяв стране выявили 1969 новых случаев коронавируса. Из них детей - 94, медработников - 41. Умерли 86 больных. Выздоровели 3517 человек.