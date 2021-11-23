Оправданный судом убийца мародеров оказался не расистом, а поклонником Black Lives Matter

Кайл Риттенхаус во время суда / Reuters

В августе 2020 года в американском городе Кеноши были протесты, переросшие в беспорядки с серией поджогов и мародерств. Происшествия произошли в ответ на инцидент, когда белый полицейский во время задержания застрелил чернокожего. 17-летний Кайл Риттенхаус приехал в Кеношу, чтобы защитить частную собственность родных от мародеров. У подростка был автомат AR-15. Он застрелил двоих и ранил еще одного. Сейчас суд присяжных оправдал его, что это была самооборона.

Во время беспорядков год назад группа мародеров в городе начала преследовать Риттенхауса. Подросток выстрелил в одного из них, Джозефа Розенбаума, убив. Позже Риттенхаус, бегая по улице, упал, и на него набросилась группа людей. Подросток снова использовал оружие, убив нападающего Энтони Губера, желавшего его избить скейтбордом. Также парень ранил Гейджа Гросскройца, нацелившего на него пистолет. Об этом пишет Rzeczpospolita.

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Кайла обвиняли в убийствах, покушении на убийство и создании опасности для людей. Защитники подростка утверждали, что это была самооборона. После года суда и нескольких дней обсуждения жюри присяжных признало Кайла невиновным по всем пунктам обвинения. Во многих американских городах прошли протесты против решения суда. Парня обвиняли в расизме.

Теперь Риттенхаус в интервью Fox News сказал, что его дело касается права на самооборону, а не расизма. Он подчеркнул, что поддерживает Black Lives Matter – движение борьбы чернокожих против насилия полиции и расизма. Сам Риттенхаус и люди, которых он застрелил, все белые.

"Я согласен с движением BLM. Согласен, что у каждого есть право на протест. Но не согласен, что люди имеют право на поджоги. Не уважаю тех, кто сжигает американские города, пытаясь распространить идеи. Полагаю, можно поступать иначе. Люди, стоящие за поджогами и мародерством в Кеноше, только воспользовались движением BLM", - сказал он.

Во время прошлогодней предвыборной кампании в США Джо Байден, тогда бывший кандидатом в президенты, опубликовал в Twitter видео, в котором без каких-либо доказательств Риттенхауса связывали с расистами.

Риттенхаус был выпущен под залог в $2 млн из тюрьмы 21 ноября 2020 года.