Оправданный судом убийца мародеров оказался не расистом, а поклонником Black Lives Matter

 
Ексклюзивы
1/5
"Их силы не так уж боеспособны" – Муженко о вероятности наступления россиян
"Их силы не так уж боеспособны" – Муженко о вероятности наступления россиян
Просмотров: 1854
Лукашенко поднимает ставки и издевается над Европой. Шантаж удался
Лукашенко поднимает ставки и издевается над Европой. Шантаж удался
Просмотров: 1008
Путин планирует вторжение в январе-феврале из Крыма, России и Беларуси – что о нас пишет мировая пресса
Путин планирует вторжение в январе-феврале из Крыма, России и Беларуси – что о нас пишет мировая пресса
Просмотров: 819
"Не жалею, но считаю жест неправильным" - Лерос о среднем пальце Зеленскому
"Не жалею, но считаю жест неправильным" - Лерос о среднем пальце Зеленскому
1 Просмотров: 1827
Россия превращает Беларусь в ОРДЛО для Европы – Муженко
Россия превращает Беларусь в ОРДЛО для Европы – Муженко
Просмотров: 1044
"Запасы саранчи быстро закончились": на Мадагаскаре начался голод из-за климатических изменений
"Запасы саранчи быстро закончились": на Мадагаскаре начался голод из-за климатических изменений
Просмотров: 1791
Конец России, "Доця" в Донецке, ложь Зеленского: как украинцы почтили годовщину Революции достоинства
Конец России, "Доця" в Донецке, ложь Зеленского: как украинцы почтили годовщину Революции достоинства
Просмотров: 10162
Львовяне весь день несли цветы к мемориалу Небесной Сотни
Львовяне весь день несли цветы к мемориалу Небесной Сотни
Просмотров: 387
Почувствовать вкус, запах и звук: на ВДНХ открыли выставку "Zемля: неймовірна Україна"
Почувствовать вкус, запах и звук: на ВДНХ открыли выставку "Zемля: неймовірна Україна"
Просмотров: 369
"Путин-х**ло. Зеля - сц*кло": тысячи людей пришли на Майдан
"Путин-х**ло. Зеля - сц*кло": тысячи людей пришли на Майдан
Просмотров: 24457
Фото
Все фото
3
5
22
11
5
Умер последний человек, рожденный в XIX в.
Умер последний человек, рожденный в XIX в.
Мигранты на Западе Беларуси впервые увидели снег
Мигранты на Западе Беларуси впервые увидели снег
Смертельные наводнения: на Канаду вновь движется мощный циклон
Смертельные наводнения: на Канаду вновь движется мощный циклон
Лава вулкана на Канарах достигла океана: людям приказали надеть маски и не выходить из дома
Лава вулкана на Канарах достигла океана: людям приказали надеть маски и не выходить из дома
Вода по пояс и разрушенные дома: от наводнений в Индии умерли 30 человек
Вода по пояс и разрушенные дома: от наводнений в Индии умерли 30 человек
Видео
Все видео
В Сербии прогремел взрыв на фабрике по производству ракет: есть погибшие
В Сербии прогремел взрыв на фабрике по производству ракет: есть погибшие
Кот сорвал политическое ток-шоу и стал звездой сети
Кот сорвал политическое ток-шоу и стал звездой сети
Более миллиона детей в Афганистане могут умереть голодной смертью - ООН
Более миллиона детей в Афганистане могут умереть голодной смертью - ООН
В Болгарии вспыхнул автобус с пассажирами: 46 человек сгорели заживо
В Болгарии вспыхнул автобус с пассажирами: 46 человек сгорели заживо
"Покойник воскрес" в морге, после шести часов в морозильной камере
"Покойник воскрес" в морге, после шести часов в морозильной камере
Интервью
1/5
"Путин может напасть на новогодние праздники или 8 декабря" – Александр Данилюк
"Путин может напасть на новогодние праздники или 8 декабря" – Александр Данилюк
1 Просмотров: 2628
"Я чайлд-фри. Женщина имеет право не делать того, что не хочет" – Ярослава Кравченко
"Я чайлд-фри. Женщина имеет право не делать того, что не хочет" – Ярослава Кравченко
1 Просмотров: 4653
Украина – третья в мире по уровню распаханности. Впереди только Бангладеш и Дания
Украина – третья в мире по уровню распаханности. Впереди только Бангладеш и Дания
Просмотров: 1440
ФСБ захватила власть в России – историк Юрий Фельштинский
ФСБ захватила власть в России – историк Юрий Фельштинский
1 Просмотров: 1161
"Офис президента - рассадник российской агентуры" - Юрий Бутусов
"Офис президента - рассадник российской агентуры" - Юрий Бутусов
3 Просмотров: 2754
Колонка
Оксана Снигур
Оксана Снигур
22 ноября 2021
1 Просмотров: 837
Усе організую
З москвичкою Поліною познайомилися в дитинстві. Її баба щороку приїжджала на Закарпаття відпочивати. Зупинялися в санаторії по сусідству. Ми з її ...
среда, 24 ноября 2021 03:14

Оправданный судом убийца мародеров оказался не расистом, а поклонником Black Lives Matter

  Комментировать
Оправданный судом убийца мародеров оказался не расистом, а поклонником Black Lives Matter
Кайл Риттенхаус во время суда / Reuters

В августе 2020 года в американском городе Кеноши были протесты, переросшие в беспорядки с серией поджогов и мародерств. Происшествия произошли в ответ на инцидент, когда белый полицейский во время задержания застрелил чернокожего. 17-летний Кайл Риттенхаус приехал в Кеношу, чтобы защитить частную собственность родных от мародеров. У подростка был автомат AR-15. Он застрелил двоих и ранил еще одного. Сейчас суд присяжных оправдал его, что это была самооборона.

Во время беспорядков год назад группа мародеров в городе начала преследовать Риттенхауса. Подросток выстрелил в одного из них, Джозефа Розенбаума, убив. Позже Риттенхаус, бегая по улице, упал, и на него набросилась группа людей. Подросток снова использовал оружие, убив нападающего Энтони Губера, желавшего его избить скейтбордом. Также парень ранил Гейджа Гросскройца, нацелившего на него пистолет. Об этом пишет Rzeczpospolita.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Семья рассказала о смерти еще одного темнокожего через полицию

Кайла обвиняли в убийствах, покушении на убийство и создании опасности для людей. Защитники подростка утверждали, что это была самооборона. После года суда и нескольких дней обсуждения жюри присяжных признало Кайла невиновным по всем пунктам обвинения. Во многих американских городах прошли протесты против решения суда. Парня обвиняли в расизме.

Теперь Риттенхаус в интервью Fox News сказал, что его дело касается права на самооборону, а не расизма. Он подчеркнул, что поддерживает Black Lives Matter – движение борьбы чернокожих против насилия полиции и расизма. Сам Риттенхаус и люди, которых он застрелил, все белые.

"Я согласен с движением BLM. Согласен, что у каждого есть право на протест. Но не согласен, что люди имеют право на поджоги. Не уважаю тех, кто сжигает американские города, пытаясь распространить идеи. Полагаю, можно поступать иначе. Люди, стоящие за поджогами и мародерством в Кеноше, только воспользовались движением BLM", - сказал он.

Во время прошлогодней предвыборной кампании в США Джо Байден, тогда бывший кандидатом в президенты, опубликовал в Twitter видео, в котором без каких-либо доказательств Риттенхауса связывали с расистами.

Риттенхаус был выпущен под залог в $2 млн из тюрьмы 21 ноября 2020 года.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Оправданный судом убийца мародеров оказался не расистом, а поклонником Black Lives Matter». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Сборная Украины не сможет попасть на Кубок мира
Сборная Украины не сможет попасть на Кубок мира
 1 Просмотров: 157265
Конец России, &quot;Доця&quot; в Донецке, ложь Зеленского: как украинцы почтили годовщину Революции достоинства
Конец России, "Доця" в Донецке, ложь Зеленского: как украинцы почтили годовщину Революции достоинства
19
 Просмотров: 10162
Карантинные правила проезда в общественном транспорте изменят
Карантинные правила проезда в общественном транспорте изменят Просмотров: 8307
Усику не заплатили за победу над Джошуа
Усику не заплатили за победу над Джошуа Просмотров: 8055
Как выглядели киевляне в 1970-х – показали фото уникального проекта
Как выглядели киевляне в 1970-х – показали фото уникального проекта
32
 Просмотров: 6003
Мир
Эстония отгородилась от России колючей проволокой
Эстония отгородилась от России колючей проволокой
В Пентагоне отреагировали на "ядерные" обвинения Шойгу
В Пентагоне отреагировали на "ядерные" обвинения Шойгу Просмотров: 99
Россию напрягли американские бомбардировщики
Россию напрягли американские бомбардировщики Просмотров: 225
Принц Чарльз прогулялся по рынку
Принц Чарльз прогулялся по рынку Просмотров: 405
В Сербии прогремел взрыв на фабрике по производству ракет: есть погибшие
В Сербии прогремел взрыв на фабрике по производству ракет: есть погибшие
 Просмотров: 351
Больше всего комментируют
4
Московская церковь назвала украинца антихристом
3
Зеленский выступит в Раде
2
Данилов: Если будет время "Ч" - Запад поможет
2
Еще один подросток создал фейковую "Дію"
1
Усе організую
Голосов: 2446
Голосование Поддерживаете запрет всем артистам из РФ выступать в Украине?
  • Да
  • Нет
Просмотреть