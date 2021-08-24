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вторник, 24 августа 2021 02:41

Оправдали полицейского, застрелившего участницу штурма Капитолия

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Оправдали полицейского, застрелившего участницу штурма Капитолия
6 января сторонники Трампа организовали акцию протеста возле Капитолия. Фото: Reuters

В США оправдали офицера полиции, который застрелил участника штурма Капитолия 6 января.

Поведение офицера была законным и отвечало политике департамента, говорится в заявлении полиции Капитолия.

Полицейский выстрелил в 35-летнюю Эшли Бэббит после того, как мятежники разбили стеклянные двери возле палаты представителей. Женщина была ветераном ВВС США, пишет Voice of America.

"Офицер в этом случае потенциально спас (законодателей) и персонал от серьезных травм и возможной смерти от большой толпы мятежников, которые ворвались в Капитолий", отметили в полиции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Штурм Капитолия: участники протестов предъявили обвинения Трампу

6 января сторонники Трампа организовали акцию протеста возле Капитолия, где собрался американский Конгресс, чтобы утвердить результаты выборов президента.

Протесты переросли в беспорядки и проникновения сторонников республиканца в помещение Капитолия. В результате беспорядков погибли пять человек.

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