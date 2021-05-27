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четверг, 27 мая 2021 14:17

Оппозиционная организация РФ объявила о самоликвидации из-за преследования Кремля

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Оппозиционная организация РФ объявила о самоликвидации из-за преследования Кремля
Оппозиционный журналист Андрей Пивоваров закрыл организацию "Открытая Россия". Фото: kommersant

Оппозиционная организация "Открытая Россия" приняла решение о самоликвидации, чтобы уберечь руководителей и участников от преследований со стороны Кремля.

Об этом сообщил исполнительный директор Андрей Пивоваров, пишет "Коммерсант".

"Все члены "Открытой России" исключены из организации, а их членство аннулировано - во избежание возможного преследования. Нам не нужны новые штрафы и уголовные дела, и мы хотим защитить наших сторонников", - прокомментировал он.

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Такое решение приняли из-за последнего закона, который приняла Госдума РФ - запрещается участвовать в выборах сотрудникам и сторонникам "экстремистских или террористических организаций".

Также Пивоваров рассказал, что другой структуры, вместо "Открытой России", основывать не собираются. По его словам, существует большой риск, что такой ход признают продолжением деятельности.

Госдума России в последнем чтении приняла законопроект против "Фонда борьбы с коррупцией", который основал оппозиционный политик Алексей Навальный.

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27
мая

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