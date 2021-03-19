ООН определила, где живут самые счастливые люди

Самые счастливые люди живут в Финляндии. Фото: scapp

World Happiness Report составил мировой рейтинг счастья среди 149 стран. Украина заняла 110-ю строчку.

Об этом говорится на сайте общего рейтинга счастья ООН по итогам 3-летних исследований.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В каких странах живут самые счастливые люди

Уже 4 года подряд самой счастливой страной мира становится Финляндия. Далее следуют Дания, Швейцария, Исландия и Нидерланды.

В 20 самых счастливых стран мира также попали Австрия - 10-е место, Израиль - 12-е место, Германия - 13-е место, Чехия - 18-е место, США - 19-е место. Самыми несчастными странами признали Афганистан - 149-е место, Зимбабве - 148-е место, Руанду - 147-е место.

С 2020 года Украина поднялась на 13 ступенек. Год назад она занимала 123-е место. Рядом с нашей страной находятся Ирак - 111-е место, Алжир - 109-е место.

Украинцы счастливее французов, хотя менее счастливы, чем жители Казахстана. Почему так оцениваем свой уровень удовлетворения жизнью, объяснил Gazeta.ua социолог Владимир Паниотто.