"Он должен сд*хнуть" - на россТВ призвали к расправе над Протасевичем

Российский пропагандист Константин Придыбайло публично призывал, к физической расправе над белорусским оппозиционным журналистом Романом Протасевичем и его соратниками.

"Я был бы рад отравлению парня", - высказался Придыбайло в эфире главного рупора Кремля Владимира Соловьева.

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"Была бы моя воля - я более кровавый тиран, чем Лукашенко, мне кажется. Я даже знаю, где они живут в Вильнюсе и Варшаве. Я знаю их любимые рестораны. Была бы моя воля, я бы им уже там яд подсыпал в этих ресторанах", - высказался Придибайло.

Кроме того, в своем Telegram он добавил, что Протасевич "должен сд*хнуть".

Автор: t.me/pridybaylo Пропагандист Константин Придибайло призывает к расправе над Протасевичем

"Ничего особенного, просто корреспондент российского государственного телеканала RT в Минске Константин Придыбайло призывает убивать белорусских оппозиционеров. Это все, что нужно знать о государстве РФ и о ее СМИ. То есть россияне платят из бюджета зарплату человеку, который открыто призывает к терроризму и политических убийств на стриме у Владимира Соловьева", - возмутился украинский журналист, член ТКГ Денис Казанский.

23 мая в аэропорту "Минск" экстренно приземлился самолет компании Ryanair, следовавший по маршруту Афины-Вильнюс. Причиной экстренной посадки стал сигнал о заминировании. Самолет проверили, взрывчатку не нашли, а всех пассажиров отправили на повторный осмотр. После посадки власти страны задержали основателя оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича, который находился на борту самолета.