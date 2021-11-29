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понедельник, 29 ноября 2021 08:06

Omicron наступает: еще одна страна подтвердила случаи заражения

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Omicron наступает: еще одна страна подтвердила случаи заражения
В Канаде подтвердили первые случаи штамма Omicron. Фото: REUTERS

Новый штамм коронавируса Omicron появился уже в Канаде.

Страна подтвердила первые случаи заражения у двух приехавших из Нигерии лиц, сообщает Министерство здравоохранения, передает Canada News.

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"Подтвердили два случая Омикрон-варианта Covid -19 в Оттаве, оба из которых были зарегистрированы у недавно приехавших из Нигерии лиц. Пациенты изолированы", - говорится в заявлении.

Правительство призывают принять меры для всех путешественников, въезжающих в страну.

В ЮАР обнаружили новый штамм коронавируса с 32 мутациями, названный B.1.1.529.

В ВОЗ говорят, что рано утверждать, что новый штамм коронавируса – Omicron более опасен, чем штамм Delta, который сейчас преобладает в мире. Однако эксперты отмечают: в настоящее время точное течение заболевания этим вариантом недуга не изучено.

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Дата
29
ноября

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