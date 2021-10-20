Окружение Земана подозревают в сливе секретной информации

Руководителя Офиса Земана Вратислава Минаржа подозревают в сливе государственных тайн. Фото: Marián Vojtek, ČRo

Из администрации президента Чехии Милоша Земана произошла утечка секретной информации. Утечку зафиксировали еще до госпитализации Земана.

За дело взялись полиция и служба государственной безопасности, сообщает издание Denik N.

Управление по борьбе с организованной преступностью подозревает, что секретная информация была разглашена окружением президента. В деле хотят допросить руководителя Офиса президента Чехии Вратислава Минаржа.

Паралельно в Чехии разворачивается скандал с участием Минаржа. Его обвиняют в создании угроз работе демократических институтов в связи с вероятной фальсификацией подписи президента Земана, который, по заключению медиков, по состоянию здоровья не способен выполнять свои обязанности.

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Минарж свое время не прошел проверку в службе безопасности и не получил доступ к документам, составляющим государственную тайну.

Между тем Сенат Чехии начал процедуру лишения Милоша Земана президентских полномочий по состоянию его здоровья.

Президент Чехии Милош Земан не может выполнять свои обязанности по состоянию здоровья. Он находится в реанимации больше недели. Поэтому парламент должен обсудить применение конституционной статьи, которая переводит обязанности президента на других чиновников, заявил спикер Сената Милош Вистрчил.