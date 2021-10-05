Офшор Зеленского, крепкая гривна и репрессии в Крыму - что о нас пишет мировая пресса

Gazeta.ua подготовила обзор прессы - что писали 28 сентября - 4 октября мировые средства массовой информации об Украине и события вокруг нее.

"Pandora Papers: крупнейшая в истории утечка оффшорных данных раскрывает финансовые секреты богатых и влиятельных", The Guardian, Великобритания

Утечка 11, 9 млн финансовых документов раскрыла оффшорные сделки и активы более сотни миллиардеров, 30 мировых лидеров и 300 государственных чиновников. Бумаги рассказывают о секретных операциях и скрытые активы некоторых из самых богатых и влиятельных людей мира.

Президента Зеленского выбрали в 2019 году на фоне обещаний очистить Украину от коррупции и влияния олигархов. Во время избирательной кампании он, как оказалось, передал свои 25% акций офшорной компании Сергею Шефиру - близкому другу, который сейчас работает главным советником президента.

От комментариев Зеленский отказался. Не ясно, является ли он бенефициаром этого бизнеса.

"Нацбанк Украины планирует укрепить гривну, чтобы сдержать инфляцию", Bloomberg, США

Национальный банк Украины не будет препятствовать укреплению курса гривны, потому что это помогает сдерживать инфляцию, заявил заместитель главы НБУ Сергей Николайчук.

Гривна опережает все восточноевропейские валюты, значительно больше потеряли

С падением гривны на 6,5% по отношению к доллару в этом году, это одна из лучших валют в мире. Она опережает все восточноевропейские валюты, значительно больше потеряли свои позиции.

Поддержка гривны происходила благодаря высокому глобальному спросу на товары, которые экспортирует Украина, жесткой денежно-кредитной политике, помощи ЕС и через признаки того, что страна прогресс в переговорах с МВФ о получении финансовой помощи.

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"Позволим гривне укрепиться, если это будет происходить под действием рыночных сил. Постараемся сгладить любые экстремальные колебания, одновременно пополняя резервы", - говорит Николайчук.

С августа НБУ тратит меньше средств на валютные интервенции. Его дневной лимит сейчас составляет $5 млн, по сравнению с $20 млн ранее.

Интервенции также происходят реже - с начала года их проводили 53 раза, по сравнению с 106 вмешательствами за тот же период прошлого года.

"Ситуация с нашими международными резервами в долгосрочной перспективе не выглядит плохой. Нам не нужно покупать так много иностранной валюты, как это было два или пять лет назад ", - говорит Николайчук.

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Укрепление гривны - хорошая новость для иностранных инвесторов, заинтересованных в покупке украинских облигаций в национальной валюте. Николайчук ожидает, что спрос на них будет расти. Особенно учитывая то, что Украина ожидает включения в индекс JPMorgan Chase & Co., который является ориентиром для многих инвесторов, чтобы вкладываться в долговые обязательства развивающихся рынков.

"Изгнанные из Крыма татары пытаются начать новую жизнь в Украине", Voice of America, США

Рустем Скибин родился в изгнании. Вернулся на родину в Крым в 1990-х. Его снова оттуда выгнали. 45-летний художник-керамист - один из крымских татар, которые скрылись на материковую Украину после 2014 года, когда Россия захватила полуостров.

Автор: Страница Рустема Скибина в Facebook Художник крымский татарин Рустем Скибин

Мусульманское меньшинство выступило против аннексии. Крымские татары боялись повторения репрессий советской эпохи, как массовые депортации, по которым семью Скибина выгнали в Узбекистан. Те, кто уехал из Крыма, говорят, что их опасения подтвердились.

Россияне делали все, чтобы крымских татар не стало. Сейчас не лучше

"В прошлом россияне делали все, чтобы крымских татар не стало. Сейчас не лучше. Происходят репрессии, политические суды, тюремные заключения", - говорит Скибин в своей мастерской в Киеве.

Большинство из около 300 тыс. катар Крыма бойкотировали сомнительное голосования, организованное Кремлем в 2014-м, с вопросом об интеграции полуострова в Россию. После аннексии Москва расправилась с крымскотатарским меньшинством, запретив его традиционный представительный орган - Меджлис, закрыв его телеканал и арестовывая активистов. Арест в этом месяце заместителя главы Меджлиса Наримана Джелялова по обвинению в сговоре с другими активистами стал последним потрясением для меньшинства. Их обвинили бы в причастности к взрыву на газопроводе.

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Хотя сейчас у художника нормальная жизнь в Киеве, его мать и сестра вернулись домой, а брак распался. Опасаясь за безопасность, он не посещает Крым с 2017 года.

"Все меньше возможностей посетить родных или пересечь границу. Мы все хотим видеть друг друга и все обособленные", - говорит Скибин.

С 2014 года россияне заставили 10 процентов из 300 000 татар покинуть Крым

Россия посадила в тюрьму более 90 татар. Она отвергает обвинения, аресты - политически мотивированы. Москва заявляет, что они нацелены на исламистов и "прокиевских террористов". С 2014-го россияне заставили 10% татар покинуть Крым.

Эту судьбу меньшинство проживает раз за разом. После того, как царская Россия захватила Крым 1783 года, сотни тысяч татар бежали из полуострова, спасаясь от религиозных и политических преследований. При Сталине их обвинили в сотрудничестве с нацистской Германией и депортировали в Среднюю Азию. Почти половина во время депортации умерла от голода и болезней. Возвращаться начали при Горбачеве и стали гражданами Украины после 1991 года. Потом - российская аннексия.

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Татары говорят, что чувствуют себя в Украине в безопасности, но беспокоятся, что их дети и внуки забудут родной язык. Эскендер Буджуров родился в Узбекистане и сбежал из Крыма после 2014 года. Говорит, что Киев стал для него вторым домом. Но жалуется на отсутствие школ с преподаванием на родном языке.

Татары говорят, что украинцы с сочувствием относятся к ним, а в стране достаточно мечетей и халяльной пищи. В этом году Киев впервые выделил средства на популяризацию татарской культуры. И все же кырымлы мечтают вернуться домой, в украинский Крым.

"Будапешт и Киев спорят о поставках российского газа", Frankfurter Allgemeine Zeitung, Германия

После короткой летней оттепели, отношения между Венгрией и Украиной снова ниже нуля. Министры иностранных дел вызвали послов друг друга, чтобы выразить протесты. Поводом стал контракт, Венгрия подписала с Газпромом. В течение следующих 10 лет Россия будет поставлять 4,5 млрд "кубов" газа в год. Большую часть новым южным трубопроводом через Турцию и Балканы. 1 млрд "кубов" - через Австрию. Так Украина теряет роль транзитной страны для поставок газа в Венгрию.

Экономический форум между соседями отменили. Киев подал жалобу в Еврокомиссию

Киев гневно отреагировал на это "неожиданное и такое, что разочаровывает" решение Будапешта, которое было "абсолютно политически мотивированным", вредным для Украины и взаимоотношений между странами. Экономический форум между соседями отменили. Киев подал жалобу в Еврокомиссию.

Это привело к резкой реакции Будапешта. Спор обострился.

Автор: Reuters Инженер исследует систему газораспределения в венгерском Берегдароке - одном из сотен пунктов, где российский газ попадает в ЕС

Все так быстро ухудшилось из-за истории взаимных обвинений и претензий двух стран. Украина приняла 2017 закон об образовании, согласно которому языком обучения в школах является государственный украинский язык, и дети меньшинств должны его учить, чтобы интегрировались в общество и иметь равные возможности с другими украинскими детьми. Некоторые предметы могут преподавать на одном из языков ЕС, то есть венгерском, с определенными ограничениями до последнего класса. Закон в самом деле направлен не на 150 тыс. венгров Закарпатья, а на большую часть русскоязычных.

Во время открытия собрания в одной сельской общине кроме украинского выполнили еще и венгерский гимн

С тех пор не раз возникала напряженность между странами. В прошлом году Киев обвинил Будапешт во вмешательстве в украинские местные выборы. Поводом стали призывы к венгерскому меньшинству Закарпатья поддержать закарпатское "Общество венгерской культуры" и его кандидатов. После выборов СБУ провела рейд на местные фонды, принадлежащих венгерскому меньшинству. Они проверяли, не угрожают ли те украинскому суверенитету. Поводом стало то, что во время открытия собрания в одной сельской общине кроме украинского выполнили еще и венгерский гимн. После этого глава МИД Венгрии Петер Сийярто раз призвал заморозить сотрудничество НАТО с Украиной.

Тем более удивительно, что в августе этого года президент Венгрии Янош Адер принял участие в "Крымской платформе" в Киеве. Ее резко критиковала Москва. В то же время власть в Будапеште - близкая к России. То, что венгерский президент, представляющий партию премьера Виктора Орбана, делает несогласованные внешнеполитические шаги, можно считать исключением.

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Адер сказал в Киеве, что венгры потерпели сходных с украинской травм раздела и подверглись агрессии со стороны великих держав 1920 года, когда был подписан Трианонский мир. Тогда Венгрия потеряла большую часть территорий.

"Мы хорошо знаем, почему аннексия Крыма такая болезненная для народа Украины", - сказал Адер.

По сути, правительство Орбана раньше тоже выступало за суверенитет и территориальную целостность Украины, а также поддерживало санкции ЕС против России. Но риторическую память о Трианонском мире можно рассматривать как максимальное выражение сочувствия со стороны венгров. Даже несмотря на то, что Адер не забыл покритиковать украинский закон об образовании.

В прошлом "Обзоре прессы" Gazeta.ua писала о героической операции украинских военных, вывозили афганцев с Кабула, репортаж с безумных вечеринок для иностранцев и о венгерско-украинских спорах по транзиту газа.