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Офис сына Елизаветы II выехал из Букингемского дворца после секс-скандала

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Офис сына Елизаветы II выехал из Букингемского дворца после секс-скандала
Елизавета II возмутило позорное интервью сына, принца Эндрю. Фото: politeka.net

После скандального интервью среднего сына Елизаветы II о связи с секс-преступником Джеффри Эпштейном принца Эндрю отстранили от общественных обязанностей. Ему велели найти новое место для ведения бизнеса.

Это решение согласовано с Королевой, сообщает издание New York Post.Елизавета II была обеспокоена тем, что скандал запятнает репутацию королевской семьи. Сам Эндрю подтвердил, что идет, "чтобы не мешать работе родственников и благотворительных организаций, с которыми ранее сотрудничал".

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Королева также освободила Аманду Тирск - давнего секретаря принца Эндрю, которая позволила ему пойти на интервью BBC. По информации Times, герцог Йоркский - первый член британской королевской семьи, который отказался от официальных обязанностей из-за репутационного скандала.

Газета The Times of London пишет, что главную роль в отстранении принца Эндрю от его работы сыграл его племянник - принц Уильям.

"Уильям все больше втягивается в принятии решений, касающихся института монархии, и он не является большим поклонником своего дяди Эндрю. Уильям считает, что все произошло правильно", - сказал изданию источник.

Источники близкие к королеве говорят, что хоть она глубоко разочарована ситуацией, "в частном порядке" она все же поддерживает Эндрю. Свидетельством этого стал их совместный снимок, сделанный на конной прогулке в Виндзоре.

Также Королева отменила мероприятия относительно будущего 60-летия Эндрю. Вместо этого устроят небольшую семейный ужин.

10 августа миллиардер Джеффри Эпштейн, которого обвинили в секс-торговли и педофилии, покончил с собой. Самоубийство стало причиной обнародования документов по его делу. Сын королевы Елизаветы II оказался причастным к делу Эпштейна.

Принц Эндрю прибегал к его услугам как секс-торговца.

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