Официально: США ввели санкции против Путина и Лаврова

США заявили, что за войну в Украине ответственны Путин и Лавров. Фото: Pexels

США вводят санкции против президента РФ Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова.

Об этом сообщило Министерство финансов США.

Также санкции вводятся против министра обороны России Сергея Шойгу и начальника Генштаба ВС России Валерия Герасимова.

Там сообщили, что "санкции наносят России беспрецедентные дипломатические и экономические расходы и еще больше изолируют ее от мировой финансовой системы и международного сообщества".

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"Президент Путин и министр Лавров несут прямую ответственность за неспровоцированное и незаконное дальнейшее вторжение России в Украину, демократическое суверенное государство. Президент Путин присоединяется к очень маленькой группе, в которую входят такие деспоты, как Ким Чен Ын, Александр Лукашенко и Башар Асад", - говорится в заявлении.

Также США наложили санкции на 11 членов Совета Безопасности России. Кроме того, там сообщили, что санкции будут продолжаться.

Вся власть Путина, Лаврова, Шойгу и Герасимова в США будет заблокирована. Кроме того, блокируются также любые организации, прямо или косвенно на 50 или более процентов принадлежащие им. Также им блокируют транзакции.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил о поддержке отмены доступа России к международной системе платежей и обмену сообщениями, известной как SWIFT. Также страна введет санкции против президента России Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова за нападение России на Украину. "Эти люди несут наибольшую ответственность за смерть и разрушения, которые происходят в Украине", – сказал Трюдо