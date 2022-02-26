Официально: США ввели санкции против Путина и Лаврова

США вводят санкции против президента РФ Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова.
Об этом сообщило Министерство финансов США.
Также санкции вводятся против министра обороны России Сергея Шойгу и начальника Генштаба ВС России Валерия Герасимова.
Там сообщили, что "санкции наносят России беспрецедентные дипломатические и экономические расходы и еще больше изолируют ее от мировой финансовой системы и международного сообщества".
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"Президент Путин и министр Лавров несут прямую ответственность за неспровоцированное и незаконное дальнейшее вторжение России в Украину, демократическое суверенное государство. Президент Путин присоединяется к очень маленькой группе, в которую входят такие деспоты, как Ким Чен Ын, Александр Лукашенко и Башар Асад", - говорится в заявлении.
Также США наложили санкции на 11 членов Совета Безопасности России. Кроме того, там сообщили, что санкции будут продолжаться.
Вся власть Путина, Лаврова, Шойгу и Герасимова в США будет заблокирована. Кроме того, блокируются также любые организации, прямо или косвенно на 50 или более процентов принадлежащие им. Также им блокируют транзакции.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил о поддержке отмены доступа России к международной системе платежей и обмену сообщениями, известной как SWIFT. Также страна введет санкции против президента России Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова за нападение России на Украину. "Эти люди несут наибольшую ответственность за смерть и разрушения, которые происходят в Украине", – сказал Трюдо
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