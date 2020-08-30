Офицера французской армии подозревают в шпионаже в пользу РФ

 
Ексклюзивы
1/5
"Моего 16-летнего сына убилиа любовь к Украине "- мать убитого Степана Чубенко
"Моего 16-летнего сына убилиа любовь к Украине "- мать убитого Степана Чубенко
Просмотров: 1584
Сашу перебило пополам пулеметной очередью - Наталья Дубчак о погибшем сыне
Сашу перебило пополам пулеметной очередью - Наталья Дубчак о погибшем сыне
Просмотров: 4986
Донбасс будет выжженной землей еще многие десятилетия - Игорь Козловский
Донбасс будет выжженной землей еще многие десятилетия - Игорь Козловский
Просмотров: 1152
Ребята из "Айдара" переломали ее одной фразой - волонтер о погибшей Яне Червоной
Ребята из "Айдара" переломали ее одной фразой - волонтер о погибшей Яне Червоной
Просмотров: 9900
Атмосфера страха в Донецке была несравненно больше, чем в других городах - Александра Иванюк
Атмосфера страха в Донецке была несравненно больше, чем в других городах - Александра Иванюк
Просмотров: 1521
Нас воспитали на мифологии нереальных советских идолов - киборг Александр Терещенко
Нас воспитали на мифологии нереальных советских идолов - киборг Александр Терещенко
Просмотров: 837
"Сидеть и ждать" - журналистка объяснила, как советы навредили украинцам
"Сидеть и ждать" - журналистка объяснила, как советы навредили украинцам
Просмотров: 540
Искусственный интеллект в будущем будет обладать совестью и моралью - философ
Искусственный интеллект в будущем будет обладать совестью и моралью - философ
1 Просмотров: 297
Ипотека: почему украинцы могут потерять купленное в кредит жилье
Ипотека: почему украинцы могут потерять купленное в кредит жилье
Просмотров: 810
Сейчас украинский язык защищают, потому что всякая кремлевская вошь хочет доминирования российского - автор проекта "Рагу.лі"
Сейчас украинский язык защищают, потому что всякая кремлевская вошь хочет доминирования российского - автор проекта "Рагу.лі"
Просмотров: 1170
Фото
Все фото
7
8
3
6
3
Жители Хабаровска вышли на 50-ю акцию протеста
Жители Хабаровска вышли на 50-ю акцию протеста
Порноактриса отсудила у Трампа $ 44 тыс.
Порноактриса отсудила у Трампа $ 44 тыс.
ОМОН задержал оппозиционеров из координационного совета
ОМОН задержал оппозиционеров из координационного совета
В Беларуси обваливается рубль, в обменниках сдают евро и покупают доллары
В Беларуси обваливается рубль, в обменниках сдают евро и покупают доллары
Свидетель снял, как Навальный пьет чай, а потом кричит от боли в самолете
Свидетель снял, как Навальный пьет чай, а потом кричит от боли в самолете
Видео
Все видео
Сожгли Коран завернутый в бекон - в Швеции начались беспорядки после антиисламской акции
Сожгли Коран завернутый в бекон - в Швеции начались беспорядки после антиисламской акции
Ураган "Лаура" добрался до американского побережья: первой жертвой стал ребенок
Ураган "Лаура" добрался до американского побережья: первой жертвой стал ребенок
Протесты в Беларуси: силовики загнали протестующих в костел и не выпускают
Протесты в Беларуси: силовики загнали протестующих в костел и не выпускают
Издевательства омоновцев над белорусами сняли на видео
Издевательства омоновцев над белорусами сняли на видео
Вышел тизер второй части фильма "Отряд самоубийц"
Вышел тизер второй части фильма "Отряд самоубийц"
Интервью
1/5
Мы не контролируем Covid-19 - иммунолог
Мы не контролируем Covid-19 - иммунолог
Просмотров: 2043
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Просмотров: 576
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
Просмотров: 846
Мудаки, которые рвутся к корытам, больше всего навредили Украине за 29 лет
Мудаки, которые рвутся к корытам, больше всего навредили Украине за 29 лет
Просмотров: 5733
Если еще 5-7 миллионов украинцев выедут, то картина будет, как на Донбассе до войны - Кривенко
Если еще 5-7 миллионов украинцев выедут, то картина будет, как на Донбассе до войны - Кривенко
Просмотров: 3330
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
30 августа 2020
Просмотров: 189
Перестали боятися
– Ти ж із Волині. Мають бути родичі в Білорусі, – каже колега Дмитро, коли в сусідній державі спалахують протести. Рідні там не маю, ...
воскресенье, 30 августа 2020 21:29

Офицера французской армии подозревают в шпионаже в пользу РФ

  Комментировать
Офицера французской армии подозревают в шпионаже в пользу РФ
Солдата арестовали за государственную измену, его подозревают в передаче конфиденциальной информации в РФ. Фото: Pixabay

Подполковника французской армии, дислоцированному при базе НАТО в Италии, подозревают в предоставлении сверхсекретных документов или информации агенту спецслужб Российской Федерации. Военному предъявлено обвинение в нарушении безопасности.

Солдата арестовали за государственную измену, его подозревают в передаче конфиденциальной информации, сообщает Europe 1. Сейчас старший офицер находится в процессе судебного преследования за нарушение безопасности.

Подозреваемый работал в командном центре союзных войск, расположенном недалеко от Неаполя. Согласно информации радиостанции, подозреваемый, пятидесятилетний отец пятерых детей, имеет далекие родственные корни в России и свободно говорит по-русски.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Еще один российский дипломат попался на шпионаже

Офицер был замечен "в контакте с российским шпионом, агентом ГРУ" в Италии. Как только появились эти подозрения, Франция решила не рисковать.

Прокуратура Парижа начала расследование. Во Франции предоставление сверхсекретных документов или информации российском агенту - это действие, квалифицированная французским правосудием как предательство - преступление, которое карается тюремным заключением на пятнадцать лет.

В бывший военнослужащий спецподразделения сухопутных войск арестован по подозрению в заговоре с работниками российской разведки. По данным властей, он вступил в сговор с российской разведкой в ​​период с декабря 1996 по январь 2011 года.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Офицера французской армии подозревают в шпионаже в пользу РФ». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
30
августа

Осталось 40 недописанных картин - Исааку Левитану не хватало денег на еду

Шевченко вернулся в "Динамо" через 10 лет

Полностью долги по зарплате гасили дважды: шахтеры отмечают профессиональный праздник

Тактика "выжженной земли" принесла победу в войне

Самое читаемое
Похищение 4-летней девочки под Киевом: что известно о злоумышленнике
Похищение 4-летней девочки под Киевом: что известно о злоумышленнике
5
 Просмотров: 27153
15 людей, которые завели кота, но не подумали о последствиях
15 людей, которые завели кота, но не подумали о последствиях
15
 Просмотров: 15021
Ребята из &quot;Айдара&quot; переломали ее одной фразой - волонтер о погибшей Яне Червоной
Ребята из "Айдара" переломали ее одной фразой - волонтер о погибшей Яне Червоной
 Просмотров: 9900
Ад медведчуковских и мураевских телеканалов показали в одном видео
Ад медведчуковских и мураевских телеканалов показали в одном видео
 1 Просмотров: 7200
Смотришь и забываешь дышать - реакция соцсетей на фильм &quot;Тенет&quot; Нолана
Смотришь и забываешь дышать - реакция соцсетей на фильм "Тенет" Нолана
 Просмотров: 7101
Мир
Байден обвиняет Трампа в попытке скрыть помощь от Кремля
Байден обвиняет Трампа в попытке скрыть помощь от Кремля Просмотров: 45
SpaceX отложила запуск спутников Starlink: причины
SpaceX отложила запуск спутников Starlink: причины Просмотров: 180
Назвали количество участников Марша в Беларуси: цифры впечатляют
Назвали количество участников Марша в Беларуси: цифры впечатляют
6
 Просмотров: 1800
Стартап Илона Маска показал работу нейроинтерфейса на свинье
Стартап Илона Маска показал работу нейроинтерфейса на свинье Просмотров: 468
В Минске начали задерживать участников Марша
В Минске начали задерживать участников Марша Просмотров: 477
Больше всего комментируют
11
Мир должен бороться с Путиным, как с Гитлером, иначе будет катастрофа
3
Власть потеряет легитимность, если накажет патриотов, которые напали на титушок Кивы - Ярош
2
Зеленский применяет админресурс - "Опора"
1
Ад медведчуковских и мураевских телеканалов показали в одном видео
1
Германия планирует прекратить стратегическое партнерство с РФ
Голосов: 3851
Голосование Чем закончатся выборы в Беларуси?
  • Лукашенко удержит власть, подавит протесты
  • В Беларуси будет революция, "майдан" и новый президент
  • "Бацька" склонят к компромиссу. Будут повторные выборы
  • Мне безразлично
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua