Офицера французской армии подозревают в шпионаже в пользу РФ

Солдата арестовали за государственную измену, его подозревают в передаче конфиденциальной информации в РФ. Фото: Pixabay

Подполковника французской армии, дислоцированному при базе НАТО в Италии, подозревают в предоставлении сверхсекретных документов или информации агенту спецслужб Российской Федерации. Военному предъявлено обвинение в нарушении безопасности.

Солдата арестовали за государственную измену, его подозревают в передаче конфиденциальной информации, сообщает Europe 1. Сейчас старший офицер находится в процессе судебного преследования за нарушение безопасности.

Подозреваемый работал в командном центре союзных войск, расположенном недалеко от Неаполя. Согласно информации радиостанции, подозреваемый, пятидесятилетний отец пятерых детей, имеет далекие родственные корни в России и свободно говорит по-русски.

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Офицер был замечен "в контакте с российским шпионом, агентом ГРУ" в Италии. Как только появились эти подозрения, Франция решила не рисковать.

Прокуратура Парижа начала расследование. Во Франции предоставление сверхсекретных документов или информации российском агенту - это действие, квалифицированная французским правосудием как предательство - преступление, которое карается тюремным заключением на пятнадцать лет.

В бывший военнослужащий спецподразделения сухопутных войск арестован по подозрению в заговоре с работниками российской разведки. По данным властей, он вступил в сговор с российской разведкой в ​​период с декабря 1996 по январь 2011 года.