Офицер полиции Капитолия на фоне штурма совершил самоубийство

Офицер полиции Капитолия вероятно покончил с собой. Фото: Reuters

Офицер полиции Капитолия, США, Ховард Либенгуд 6 января участвовал в процессе избежания штурма. Через 3 дня его нашли мертвым.

Издание Chicago Tribune сообщило, что вероятно это было самоубийство.

Зато правоохранители утверждают, что смерть офицера не была связана со служебными обязанностями.

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"Наши мысли и молитвы обращены к его семье, друзьям и коллегам. Мы просим уважать частную жизнь его семьи, других офицеров USCP и их семей в это чрезвычайно трудное время", - прокомментировала директорка по связям с общественностью полиции Капитолия Ева Малецкая .

51-летний мужчина работал офицером Сената с апреля 2005 года. Пока что причина смерти не разглашается.

"2 человека, знакомые с этим вопросом, заявили, что смерть офицера была очевидным самоубийством. Он сын бывшего сержанта Сената. Непонятно, была ли его смерть связана с событиями среды. Официальные лица не были уполномочены обсуждать этот вопрос публично и говорили на условиях анонимности", - утверждает издание.

Действующий президент США Дональд Трамп распорядился отправить военнослужащих Национальной гвардии США в Капитолий.