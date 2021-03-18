Одновременно клип посмотрели 3 млн человек - объявили новый рекорд Гиннеса

Южнокорейская группа BTS попала в Книгу рекордов Гиннесса благодаря клипу Dynamit. Его в день премьеры 21 августа 2020 года одновременно посмотрели 3 млн пользователей. Всего в 1-й день выхода ролик набрал 38 млн просмотров.

Яркое видео попало в Книгу рекордов Гиннеса за достижения наибольшего количества одновременных просмотров музыкального видео на премьерах YouTube, сообщает billboard.com.

О достижениях рекорда объявили в Twitter 16 марта.

Автор: twitter.com О рекорде сообщили на странице Книги рекордов Гиннеса в Twitter

"Это хуже всего скрываемая тайна в истории. BTS установили рекорд по количеству одновременных просмотров клипа среди премьер в YouTube. Клип Dynamite посмотрели одновременно более 3 миллионов зрителей", - говорится в публикации.

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Несмотря на то, что сам рекорд был установлен летом 2020 года, представителям Книги рекордов Гиннесса пришлось ждать официального подтверждения от платформы YouTube.

BTS - южнокорейская группа, основанная в 2013 году. Состоит из 7 участников: PМ - Ким Намджун, Джин - Ким Сокджин, Шуга - Мин Юнги, Джей-Хоуп - Чон Хосок, Чимино - Пак Чимино, Ви - Ким Техьон, Чонгук - Чон Чонгук. Название группы расшифровывается как "пуленепробиваемые бойскауты".