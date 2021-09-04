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суббота, 04 сентября 2021 03:11

Одна из стран ЕС планирует ввести обязательную вакцинацию

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Одна из стран ЕС планирует ввести обязательную вакцинацию
Италия планирует ввести обязательную вакцинацию. Фото: Reuters

Власти Италии могут ввести обязательное вакцинирование среди своего населения.

Эта новость вызвала возмущение среди лиц, выступающих против прививки, сообщает The Guardain.

Премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что всех итальянцев соответствующего возраста вскоре могут обязать вакцинироваться, как только Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) даст свое разрешение на использование четырех препаратов.

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Чтобы отправить ребенка в школу родители в Германии теперь обязаны подать отрицательный результат теста на коронавирус, сертификат о вакцинации или справку, что ребенок недавно переболел Covid-19.

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