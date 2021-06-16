Одна из стран ЕС объявила о завершении эпидемии Covid-19

Вакцинация населения и некоторые ограничительные меры продолжатся. Фото: pixabay.com

Власти Словении объявили об окончании эпидемии Covid-19 в стране.

За сутки подтвердили 112 случаев коронавируса, что составляет 4,8% позитивности в стране с двухмиллионным населением, сообщает балканское агентство IBNA. Неделю назад уровень положительности Covid-тестов составлял 7,2%.

"Это были тяжелые 18 месяцев. Эпидемия поставила перед нами множество трудностей. Нам удалось выстоять благодаря сотрудничеству и солидарности, но мы еще не перешли финишную линию", - прокомментировал ситуацию госсекретарь Министерства здравоохранения страны Франк Виндишар.

В Минздраве Словении подчеркнули, что эпидситуация улучшилась благодаря вакцинации и соблюдению карантинных ограничений. Поэтому прививание населения и некоторые ограничительные меры продолжат.

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В Словении первую дозу вакцины уже получили 769 248 человек. При этом полностью вакцинировались 551 906 жителей страны. Словенские власти заявляют, что сейчас вакцинироваться имеет возможность каждый желающий. Центры вакцинации принимают людей без предварительной записи. 15 мая 2020 года Словения заявила о завершении эпидемии коронавируса, но в октябре 2020 года вновь объявила эпидемию, введя комендантский час и запретив движение между регионами.