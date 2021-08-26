Одна из крупнейших авиакомпаний начнет штрафовать непривитых работников

75% работников компании уже сделали прививки. Фото: pixabay.com

Третья по величине авиакомпания в США Delta Air Lines ежемесячно будет штрафовать невакцинированных сотрудников на $200.

Работников без прививки также обяжут проходить еженедельный Covid-тест, говорится в заявлении руководителя компании Эда Бастиана.

"Хотя мы можем гордиться уровнем вакцинации компании в 75%, агрессивность нового штамма Delta означает, что нам нужно привить как можно больше людей. С 1 ноября сотрудники, зарегистрированные на медицинское обслуживание на основе учетной записи, будут возмещать ежемесячную доплату. Она необходима для устранения финансового риска, который создает компании отказ сотрудника от прививки", - отметил он.

Сейчас болеют преимущественно непривитые работники. Каждый госпитализированный сотрудник обходится Delta Air Lines в $50 тыс.

Сотрудников, которые не пройдут полную иммунизацию до середины сентября, обяжут также носить маски в помещениях. Сейчас все сотрудники компании должны носить их только в самолетах, а в офисах могут находиться без них.

Если с 30 Сентября Covid-19 заболеет полностью вакцинированный работник, его зарплата будет сохранена.

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С 12 сентября любой сотрудник на территории США, который не был в полном объеме вакцинирован, должен проходить еженедельный тест на коронавирус и носить защитную маску. В стране увеличилось количество случаев заражения Covid-штаммом Delta среди вакцинированных. 25% инфицирований SARS-CoV-2 в Лос-Анджелесе зафиксировали у полностью иммунизированных жителей с 1 мая по 25 июля. Также наблюдают значительное снижение эффективности вакцины среди привитых медиков в восьми штатах. Эффективность вакцины из-за мутации Delta упала до 66%. До появления этого штамма фиксировали 91% эффективности.