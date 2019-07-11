Одиозный вице-спикер Госдумы устроил скандал в ПАСЕ

Толстой пытался убедить женщину в законности оккупации Южной Осетии и Абхазии. Фото: Замполит

Вице-спикер Госдумы России Петр Толстой устроил скандал в кулуарах ПАСЕ. Чиновник поссорился с грузинской журналисткой.

Толстой пытался убедить женщину в законности оккупации Южной Осетии и Абхазии.

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"Руководство Грузии осмелилось напасть на собственных людей. Я ездил туда и говорил с людьми. Никогда Абхазия и Южная Осетия не вернутся в Грузию", - сказал вице-спикер.

Также он посоветовал журналистке сидеть тихо и вести себя скромно.

Недавно Петр Толстой публично оскорбил Украину и Грузию. Назвал их государствами, которые не состоялись, и заявил об их ограниченность.