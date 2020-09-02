Один из лидеров белорусской оппозиции выехал в Польшу

Латушко выехал в Польшу. Фото: РБК

Член Координационного совета белорусской оппозиции и бывший директор Купаловского театра Павел Латушко покинул страну в ночь на 2 сентября. Выехал в Польшу.

Латушко подтвердил, что на данный момент находится в Польше, однако подчеркнул, что выехал он без намерения эмигрировать, - сообщает "Наша Нива".

"Утром я прибыл в Польшу по приглашению председателя программного совета экономического форума Криницы Гурская. Известная экономическая встреча пройдет 8-10 сентября, в ней примут участие главы правительств многих европейских стран, представители бизнеса со всего мира", - сказал Латушко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Против России нужно идти двумя фронтами

Также Латушко в комментарии издания TUT.by заверил, что он вернется в Беларусь, как только завершит все запланированные мероприятия и встречи.

"Слышал, пишут, что меня в багажнике кто-то куда-то вывозил. Это полный бред: я выехал из страны на совершенно законных основаниях, и у меня есть отметка в паспорте", - сказал оппозиционер.

Белорусские лидеры начали покидать страну по разным причинам: угрозы со стороны правоохранительных органов, избежание тюрьмы, подозрения в отмывании денег, обвинения в уклонении от уплаты налогов, взяточничестве и тому подобное. Однако в Беларуси еще остались оппозиционеры, которые на данный момент находятся в СИЗО. Это Виктор Бабарыко - банкир и политический деятель, и Сергей Тихановский - блогер и телеведущий. А также Ольга Ковалькова - доверенное лицо Светланы Тихановской, Сергей Дылевский - лидер стачкома МТЗ, Виталий Кривко - представитель ивент-сообщества, Светлана Алексиевич - нобелевский лауреат по литературе, Алесь Беляцкий - правозащитник, Мария Колесникова - координатор штаба Виктора Бабарыко, Сергей Чалый - аналитик, экономист, и так далее.