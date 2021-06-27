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воскресенье, 27 июня 2021 22:20

Обвал дома во Флориде: число погибших и пропавших без вести возросло

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Обвал дома во Флориде: число погибших и пропавших без вести возросло

Число погибших в результате обрушения дома в округе Майами-Дейд, расположенном в американском штате Флорида, выросло до девяти человек.

Об этом сообщила мэр округа Майами-Дейд Даниэлла Левин Кава, передает ABC.

В частности, под завалами были обнаружены еще четверо погибших. Также умер в больнице один из пострадавших.

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Сейчас более 150 человек остаются пропавшими без вести. Мэр заявила, что рабочие выкопали длинную глубокую траншею под завалами, чтобы продолжать спасательные работы.

По ее словам, к местным спасателям присоединились группы из Израиля и Мексики, которые помогают в операции.

24 июня в американском Майами рухнул 12-этажный жилой дом. Спасли 36 человек.

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Дата
27
июня

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