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пятница, 25 июня 2021 12:23

Под обломками разрушенной многоэтажки ищут почти сотню человек
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99 человек оказались под завалами разрушенного 12-этажного здания в Майами.
Фото: Reuters
99 человек оказались под завалами разрушенного 12-этажного здания в Майами.
99 человек оказались под завалами разрушенного 12-этажного здания в Майами.
99 человек оказались под завалами разрушенного 12-этажного здания в Майами.

24 июня в американском Майами рухнул 12-этажный жилой дом. Спасли 36 человек, 99 жителей пропали без вести, одна женщина погибла.

Об этом сообщил агентство Reuters.

Сотни спасателей надеются найти под обломками живых людей. Операция продолжается круглосуточно, однако ощутимых результатов пока нет. Полностью разрушена половина квартир.

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"Мой племянник был там с женой и тремя детьми - 2, 6 и 9 лет. Я теряю надежду, просто молю Бога", - рассказала одна из женщин.

Спасатели ведут поиски с собаками, однако каждое их движение может вызвать новые оползни. В обломках возникают возгорания. Спасатели ищут прежде всего живых людей.

О причинах разрушения дома пока ничего неизвестно. Спасатели предполагают, что обвал мог произойти из-за оползня, ведь дом стоял на побережье.

В Майами, США, обрушилась часть 12-этажного здания. Авария произошла 24 июня ранним утром на пересечении 88-й ул. и Коллинз-авеню. Здание расположено недалеко от пляжа Майами-Бич.

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Дата
25
июня

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