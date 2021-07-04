Обвал дома в Флориде: спасатели нашли новые тела

Поисково-спасательная операция продолжается уже больше недели. Фото: Reuters

Еще два человека были найдены мертвыми в субботу под завалами обрушившегося дома в агломерации Майами в американском штате Флорида. Об этом со ссылкой на данные официальных лиц сообщает Reuters.

В результате общее число погибших составляет сейчас 24 человека, а пропавших без вести - 124 человека.

Поисково-спасательная операция продолжается уже больше недели.

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24 июня в Майами рухнул 12-этажный жилой дом. Спасли 36 человек. Операция продолжается круглосуточно, однако ощутимых результатов пока нет. Полностью разрушена половина квартир. Спасатели продолжают поиск выживших.