Обсудить не только предложения, но и действия в Европе: Россию зовут на разговор в НАТО

Российскую Федерацию приглашают обсудить ее предложения по НАТО, а также действия в Европе. Фото: REUTERS

В Организации Североатлантического совета приглашают Российскую Федерацию обсудить не только ее предложения, но и действия в Европе.

Диалог может состояться на заседании Совета Россия-НАТО в ближайшем будущем, рассказал чиновник из НАТО из штаб-квартиры Альянса в Брюсселе, передает "УНИАН".

"Мы видели российские предложения. И все 30 стран-членов НАТО согласовали совместное заявление 16 декабря", – рассказал чиновник из НАТО.

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В заявлении говорится, что Нам известны последние предложения России по европейской безопасности. Все ясно понимают, что любой диалог с Россией должен проходить на обоюдной основе, учитывать обеспокоенность НАТО в связи с действиями России, основываться на основных принципах и фундаментальных документах европейской безопасности и проходить в консультациях с европейскими партнерами НАТО.

Если Россия предпримет конкретные шаги по снижению напряженности, страны готовы работать над усилением мер по укреплению доверия.

Представитель Альянса отметил, что такую ​​позицию разделяет и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, озвучивший ее сегодня на пресс-конференции с премьер-министром Болгарии.

Министерство иностранных дел России опубликовало предложения в НАТО по так называемым "гарантиям безопасности". Среди прочего там есть требование отказать Украине в перспективе вступления в Альянс. В опубликованных россиянами проектах предложений в США и НАТО есть предложение к Альянсу взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение. В частности, отказаться от вступления Украины. Генсек НАТО Йенс Столтенберг говорит, что НАТО рассматривает возможность диалога с Россией по этому вопросу. Но диалог должен включать беспокойство Альянса и позицию Украины.