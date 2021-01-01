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пятница, 01 января 2021 13:58

ОБСЕ возглавила представительница Швеции

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ОБСЕ возглавила представительница Швеции
Линде высказалась об Украине. Фото: Reuters

1 января Швеция стала председательствующей страной Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе сроком на один год.

Так, главой ОБСЕ стала руководитель МИД Швеции Анн Линде. Об этом сообщает пресс служба ОБСЕ.

Программу и приоритеты шведского председательства представят в Вене.

На министерской встречи ОБСЕ перед получением новых полномочий Линде называла Украины среди приоритетных задач. Она также вспомнила о Донбасс и Крым.

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В заявлении по поводу начала председательства Швеции в ОБСЕ Линде заявила, что наряду с Беларусью и Нагорным Карабахом, ситуация Украины требует постоянного внимания со стороны организации.

"Мы будем основываться на усилиях наших предшественников в поиске устойчивого политического решения конфликта, которое должно полностью соответствовать принципам суверенитета, территориальной целостности, единства и независимости Украины в ее международно признанных границах, то есть включая Крым и Севастополь", - сказала она.

Приоритетными задачами Линде также отметила укрепление гендерного равенства, привлечение гражданского общества к соответствующим встреч и форматов ОБСЕ, поддержка укрепления демократических процессов.

Она добавила, что будет тесно сотрудничать с недавно назначенным Генеральным секретарем ОБСЕ Хельгой Шмид.

Недавно Европейский Союз утвердил 36 дополнительных санкций, направленных против высокопоставленных Беларуси.

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