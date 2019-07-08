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ОБСЕ поддержали резолюцию по оккупации Россией грузинских территорий

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ОБСЕ поддержали резолюцию по оккупации Россией грузинских территорий
ОБСЕ призывает Россию "отменить свое незаконное решение о признании независимости оккупированных территорий Грузии" - Южной Осетии и Абхазии. Фото - РБК-Украина

Россию призывают "отменить свое незаконное решение о признании так называемой независимости оккупированных территорий Грузии" - Южной Осетии и Абхазии. Соответствующий проект в резолюции принял Комитет по политическим вопросам и безопасности при Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Проголосовали за документ 50 членов национальных делегаций. 5 выступили против, 9 - воздержались.

Также документом требуют прекратить нарушения прав человека и преследования по политическим мотивам. А также возможную этническую дискриминацию в отношении жителей Абхазии и Южной Осетии. Кроме того, делегаты ассамблеи просят Россию разрешить доступ для международных правозащитных механизмов, включая соответствующие исполнительные структуры ОБСЕ, в обеих республик, передает ТАСС.

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Проект резолюции обвиняет Россию в оккупации и шагах в направлении фактической аннексии этих двух республик. ПА ОБСЕ вновь заявляет о полной поддержке суверенитета и территориальной целостности Грузии. В резолюции также выражается серьезная обеспокоенность по поводу того факта, что Грузия лишена возможности осуществлять законную юрисдикцию над своей территорией из-за незаконной оккупации со стороны Российской Федерации и ее шаги по фактической аннексии Абхазии и Южной Осетии.

В документе также отмечается, что Россия несет ответственность за нарушение прав человека и основных свобод в республиках, а также за возможное наращивание там военных сил, Ассамблея решительно осуждает.

Общий комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской Ассамблеи ОБСЕ принял резолюцию, в которой призвал Россию деоккупировать Крым и вывести войска из Украины.

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