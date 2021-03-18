Обострение между США и РФ: Байден хочет показать, что он более жесткий, чем Трамп

Приход Байдена привел к тактической эскалации между Штатами и РФ. Reuters

США введут персональные санкции против отдельных лиц в российском правительстве. Возможно, американская сторона захочет активнее включиться в переговорный процесс вокруг Донбасса и Крыма, сказал в беседе с Gazeta.ua аналитик Украинского института будущего Илия Куса. В докладе американской разведки говорится, что президент России Владимир Путин уполномочил свои службы разведки распространять дезинформацию о президенте США Джо Байдене, чтобы повысить шансы победы Дональда Трампа на выборах.

Джо Байден дал утвердительный ответ на вопрос, считает ли он Владимира Путина убийцей. Он заявил, что президент РФ заплатит свою цену за то, что вмешался в выборы в Штатах. Это заявление может изменить отношения США и РФ?

Оно отражает желание Байдена показать, что он является более жестким в отношении России, чем Трамп. И будет бороться с различными авторитарными режимами по всему миру. Его заявление - это возвращение к временам Обамы - восприятие внешней политики на российском направлении. Отношения США с Россией ухудшались планомерно с 2007 года и лучше не становилось. Приход Байдена привел к еще одной тактической эскалации. Это было понятно с самого начала с позиции самого Джо Байдена, который раскачивал идею, что он будет лучше Трампа. Еще две недели назад США анонсировали, что введут новые санкции против России. Именно под предлогом борьбы с дезинформацией и с вмешательством в американские выборы. Доклад американской разведки подкрепит аргументы американских властей, когда они объявят о введении новых ограничений.

Какие они могут быть?

Думаю, что это будут в основном персональные блокирующие санкции против отдельных лиц в российском правительстве и близких к правительству структурах. Была такая информация в СМИ, не знаю, объявят они это на официальном уровне, включать высокопоставленных чиновников, политиков, которые не связаны непосредственно с кибератаками или силовыми структурами, но приближенные к Путину. Возможно, кто-то из олигархов. О секторальных экономических санкциях речь не идет, а скорее всего только о персональных.

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Украинская власть должна реагировать на этот доклад? Как именно?

На вмешательство в американские выборы Украина никак не может отреагировать. От нас никто не может требовать реакции. Этот доклад больше нужен самому президенту США. Он касается именно формирование американской политики в отношении России. С нашей стороны единственное, что можно делать, то это поддерживать и бороться с российским влиянием через свои санкции и решения в соответствии к пророссийским структурам, существующим на территории Украины. На сегодня имеем собственные проблемы с Россией и русским влиянием гораздо серьезнее, чем у них.

Возможно, будут вводиться новые санкции против агентов Кремля в Украине?

Думаю, это возможно, особенно сейчас, в условиях, когда у нас с подачи Офиса президента разворачивается борьба с политическими силами, которые связаны с Россией. Речь идет о санкциях против Медведчука и его телеканалов. Логично, что есть другие участники, которые так или иначе имели связь с Россией. Андрей Деркач как раз к ним относится (в отчете американской разведки говорится, что Путин "контролировал деятельность украинского нардепа Андрея Деркача, который сыграл большую роль в деятельности России по влиянию на выборы". Офис нашего генпрокурора открыл дело о возможной госизмене Деркача. - Gazeta.ua ). Против них тоже будет усиливаться давление, как со стороны США, так и в Украине. Тем более, что сейчас украинской власти выгодна эта борьба, которую можно использовать во внутриполитических целях в первую очередь.

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США во главе с президентом Байденом будут активнее помогать Украине в противостоянии с РФ?

В целом, политическая позиция США не изменится в отношении России. Все зависит от того, на что мы надеемся. Если ожидаем непосредственного вмешательства США в войну с Россией, то этого не произойдет. Все остальное, думаю, сохранится на том же уровне. Не исключаю увеличение объемов внешней финансовой помощи, которую США ежегодно предоставляют Украине в размере 400 миллионов долларов. Кроме этого, не отрицаю увеличение поставок летального вооружение Украине, так как этот вопрос тоже обсуждается. И опять же, санкционное давление против России. Правда, это более символично, чем реально. Тем не менее, есть политический сигнал по этому поводу, и это уже неплохо. Еще такой момент. Теоретически возможно, что США захотят активнее включиться в переговорный процесс вокруг Донбасса и Крыма. Здесь много моментов, которые ставятся под сомнение. Пока еще рано делать какие-то выводы. На большее никто не пойдет в Штатах. Им просто не интересно втягиваться в конфликт или строить какие-то военные структуры на территории Украины.

Россия отозвала посла в США Анатолия Антонова для консультаций после того, как президент Штатов Джо Байден назвал президента РФ Владимира Путина убийцей.