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четверг, 18 марта 2021 00:58

Байден назвал Путина убийцей. Россия отозвала посла из США

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Байден назвал Путина убийцей. Россия отозвала посла из США
Москва отреагировала на слова Байдена о Путине. Фото: Reuters

Россия отозвала посла в США Анатолия Антонова для консультаций после того, как президент Штатов Джо Байден назвал президента РФ Владимира Путина убийцей.

Посла вызвали в Москву для проведения консультаций с целью определения дальнейших действий России в отношениях с США, указано в комментарии представителя МИД России Марии Захаровой, сообщает пресс-служба МИД РФ.

Администрация Байдена пребывает у власти практически 100 дней, что является "подходящим поводом" для оценки ее работы. По словам Захаровой, МИД РФ намерен определить, как улучшить российско-американские отношения, которые якобы испортил Вашингтон.

Она заявила, что Россия заинтересована в недопущении деградации связей с США, "если американцы осознают связанные с этим риски".

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Джо Байден дал утвердительный ответ на вопрос, считает ли он Владимира Путина убийцей. Он заявил, что президент РФ заплатит свою цену за то, что вмешался в выборы в Штатах.

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