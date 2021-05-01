Обострение конфликта между Кыргызстаном и Таджикистаном: военные обстреляли жилые дома

Киргизские пограничники сообщают, что Таджикистан передвигает военную технику к границе.

Пограничные подразделения Кыргызстана заняли оборонительные позиции. Об этом пишет 24.kg.

Ситуацию в регионе называют напряженной.

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"В направлении таджикско-киргизской госграницы на территории Таджикистана зафиксировано передвижения военной техники", - сказали в пограничной службе.

В районе Арка Лейлекского района Баткенской области таджикские военнослужащие открыли огонь по домам гражданских. Жителей села эвакуировали.

28 апреля, между жителями приграничных сел в районе спорного водораспределительного пункта Главный произошло столкновение, они забрасывали друг друга камнями. 29 апреля пограничная служба Кыргызстана заявила о стрельбе между военнослужащими двух стран. Таджикских военных обвинили в использовании минометов для взятия водозабора под свой контроль. В Таджикистане заявили, что первой огонь открыла киргизская сторона.

29 апреля, представители стран договорились решить текущий конфликт на границе дипломатическим путем.