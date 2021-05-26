Обнаружили новый опасный штамм коронавируса

В мае в Порту-Феррейра зарегистрировано наибольшее количество летальных случаев от Covid-19. Фото: pixabay.com

В Бразилии обнаружили ранее неизвестный штамм коронавирусной инфекции. Новый тип Covid-19 впервые зарегистрировали в городе Мокока. Со временем болезнь широко распространилась и в городе Порту-Феррейра.

Новый штамм ученые из университета Сан-Паулу назвали Р.4, пишет Globo. Он имеет общее происхождение с бразильскими штаммами Р.1 и Р.2, а также распространенным на Филиппинах Р.3. Все они относятся к одной инфекционной линии.

"Вирус распространяется в среде, где преобладает P.1 и британский вариант мутаций, но нас очень беспокоит скорость его распространения", – заявили вирусологи.

Новую Covid-мутацию уже обнаружили в девяти муниципалитетах Сан-Паулу. У экспертов пока нет достаточных подтверждений того, что P.4 является более смертоносным, чем другие. В то же время в мае в Порту-Феррейра зарегистрировали наибольшее количество летальных исходов от Covid-19 по сравнению с предыдущими месяцами.

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