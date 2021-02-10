Обнародовали причину крушения вертолета, в котором погиб Коби Брайант

В катастрофе 26 января 2020 года винят пилота Ара Зобаяна. Фото: Reuters

Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB) обнародовал причину смертельной катастрофы вертолета легендарного американского баскетболиста Коби Брайанта.

В катастрофе 26 января 2020 года винят пилота Ара Зобаяна, который нарушил федеральные стандарты во время полета, сообщает Ksla.com.

Опытный пилот дезориентировался в условиях плотного тумана и не принял альтернативных мер - замедление и посадка или переключение на автопилот, - которые могли бы предотвратить трагедию.

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Коби Брайант погиб 26 января в результате авиакатастрофы личного вертолета. Он вместе с 13-летней дочерью Джиа летел на юниорский баскетбольный матч. Из девяти пассажиров никто не выжил. Брайант имел четырех дочерей. Самая младшая родилась в июне 2019 Вторая - Джианна подавала большие надежды. Именно ее вез на матч звездный баскетболист, когда и произошла трагедия.