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Обезьяна украла и разбросала почти $1,5 тыс

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Обезьяна украла и разбросала почти $1,5 тыс
Обезьяна схватила пачку с деньгами, а затем осыпала ими дорогу / Getty Images

В индийском городе Джабалпур обезьяна выхватила у мужчины сверток с деньгами, $1345 в пересчете, и убежала к ближайшему дереву.

Животное разбросало банкноты по оживленной улице, а люди бросились их собирать. Инцидент произошел в минувшие выходные. Об этом пишет Hindustan Times.

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Мужчина, у которого животное украло деньги, ехал в авто-рикше с двумя другими. Пассажиры попали в пробку и вышли, чтобы посмотреть, что вызвало задержку. Тем временем, обезьяна увидела шанс, подбежала и взяла пачку, завернутую в полотенце, убежав прочь. Она забралась на дерево и встряхнула полотенце, осыпая дорогу банкнотами. Местные бросились собирать деньги. Несмотря на отчаянные попытки владельца остановить их, почти половину денег забрали другие.

Полиции не удалось идентифицировать людей, которые собирали деньги, поскольку в районе нет камер наблюдения. Официального заявления тоже не было, поскольку единственной обвиняемой была обезьяна.

По словам полиции, в этот район часто приходят обезьяны, потому что местные дают им еду. Некоторые также иногда заскакивают в проезжающие машины.

Банда голодных обезьян 12 августа захватила магазин в тайском городе в отчаянных поисках еды. Десятки приматов промахнулись, захватив магазин запчастей для механиков.

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