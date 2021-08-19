Голодные обезьяны захватывают магазины, требуя еды

Обезьяны штурмуют тайский магазин / VIRAL PRESS

Банда голодных обезьян 12 августа захватила магазин в тайском городе в отчаянных поисках еды.

Но десятки приматов промахнулись, захватив магазин запчастей для механиков в тайской провинции Лопбури. Об этом пишет Daily Star.

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Обезьяны, привыкшее к пищевым отходам, месяцами голодали из-за пандемии Covid-19, разрушившей туристическую торговлю в этом районе. Большая часть их питания зависела от того, что оставит толпа туристов. Это привело теперь к тому, что животные вторгаются в дома и магазины в поисках еды. Голодные животные захватывают также жилые здания, пока владельцы не принесут им что-то поесть.

"Нашему начальнику магазина нравились обезьяны. У него есть домашняя, которая жила с ним и водила его в магазин. Когда пришли дикие обезьяны, он дал им немного еды, потому что они были голодны. Ему было жаль животных. В конце концов, они покинули наш магазин и отправились на поиски еды в другое место", - сказал продавец-консультант.

Местные власти знают о том, что голодные обезьяны бродят по местности. В Лопбури, примерно в 150 км к северу от столицы Бангкока, обитает большая популяция диких обезьян. Местные считают, что им повезло, и ежегодно чествуют приматов на празднике.

В Индии обезьяны совершают набеги на магазины с алкоголем. Воруют и пьют. Если хозяин магазина или продавец пробуют забрать бутылку, кусаются. Владельцы магазинов даже не могут отвадить животных печеньем или другим лакомством.