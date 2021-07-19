Обезьяны пристрастились к выпивке и воруют ее из магазинов

Обезьяна совершила набег на винный магазин, а затем укусила сотрудника, который пытался помешать / News Fiesta

В Индии обезьяны совершают набеги на магазины с алкоголем. Воруют и пьют его.

Если хозяин магазина или продавец пробуют забрать бутылку, то они кусаются. Владельцы магазинов даже не могут отвадить животное печеньем или другим лакомством. Об этом пишет Daily Star.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Обезьяны убили девушку

Хотя на расстоянии обезьяны выглядят довольно мило, они могут стать агрессивными, если почувствуют угрозу.

В начале года стая диких обезьян ворвалась в дом в индийском городе Танджавур и схватила двух новорожденных девочек-близнецов. Одна из 8-дневных младенцев скончалась в результате нападения.

Согласно новому исследованию, обезьяны, попадающие на территорию другого вида, адаптируют свои крики, чтобы лучше понимать друг друга. В исследовании, опубликованном в журнале Behavioral Ecology and Sociobiology, изучается поведение 15 групп пестрых и красноруких тамаринов, живущих в тропических лесах Амазонки в Бразилии.