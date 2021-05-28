Обезьяны меняют "язык" под давлением общества

Пестрые тамарины находятся под угрозой исчезновения / CNN

Согласно новому исследованию, обезьяны, попадающие на территорию другого вида, адаптируют свои крики, чтобы лучше понимать друг друга.

В исследовании, опубликованном в журнале Behavioral Ecology and Sociobiology, изучается поведение 15 групп пестрых и красноруких тамаринов, живущих в тропических лесах Амазонки в Бразилии. Об этом пишет CNN.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Преступники научили обезьян воровать у людей деньги

По данным Университета Англии Раскин ARU, пестрые тамарины обладают "большей вокальной гибкостью" и используют крики чаще, чем красноруки родственники.

В отличие от других представителей группы, краснорукие тамарины для общения используют длинные кличи. Однако, ученые обнаружили, что когда приматы попадали на территорию, где живут пестрые тамарины, то они меняли продолжительность кличей к тем, которые приняты на этой территории.

"Мы обнаружили, что только краснорукие тамарины меняют свои кличи на похожие в других тамаринов. Это происходит только в тех местах, где различные виды тамаринов встречаются вместе. Почему их кличи совпадают, пока не ясно, но, возможно, это помогает в идентификации при защите территории или конкуренции за ресурсы", - заявила автор исследования из бразильского института исследований Амазонии Тайнара Соброза.

"В некоторых случаях вместо того, чтобы изменить кличи, и сделать их более отличными друг от друга, некоторые близкородственные виды их унифицируют", - говорит доцент кафедры эволюционной биологии в ARU Джейкоб Данн.

Данн говорит, что это исследование является первым в своем роде, в котором кличи одного вида стали общим языком на общих территориях. Поскольку эти виды тамаринов полагаются на аналогичные ресурсы, изменение их акцентов, вероятно, помогает этим крохотным приматам легче идентифицировать друг друга в густом лесу и потенциально избежать конфликта. Результаты указывают, что давление общества и окружающей среды играет важную роль в формировании криков приматов.

Исследование провели через несколько недель после того, как появились данные о еще одних особенностях общения обезьян. Выяснено, что одни обезьяны могут понимать разговоры между другими обезьянами и судить, хотят ли они с ними взаимодействовать.

Пестрые тамарины - млекопитающие под угрозой исчезновения. Преимущественно живут в районе бразильского города Манаус. Краснорукие тамарины живут в северо-восточном регионе Амазонки.