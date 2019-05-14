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вторник, 14 мая 2019 10:55

О чем Помпео будет говорить с Путиным и Лавровым

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О чем Помпео будет говорить с Путиным и Лавровым
Вашингтон будет усиливать давление на Россию в областях, где его позиция не совпадает с настроениями Москвы. Но готов сотрудничать с ней по борьбе с терроризмом. Фото ЕРА.

Вашингтон будет усиливать давление на Россию в областях, где его позиция не совпадает с настроениями Москвы. Но готов сотрудничать с ней по борьбе с терроризмом.

"У нас немало областей, где, надеюсь, мы найдем общие интересы. Помню, будучи директором ЦРУ, я тесно сотрудничал с россиянами в борьбе с терроризмом. Надеюсь, мы сможем поработать вместе по Афганистану. Они, россияне, также под угрозой терроризма из Афганистана", - сказал госсекретарь США Майкл Помпео перед сегодняшними переговорами в Сочи с российским лидером Владимиром Путиным и главой МИД РФ Сергеем Лавровым, рассказал канал CNBC.

Помпео признался, что по некоторым вопросам у США и РФ "радикально разное" видение ситуации.

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"В этих областях мы собираемся защищать интересы Америки", - подчеркнул он.

По его словам, при Дональде Трампе вложены "солидные деньги" в Минобороны США.

"И вряд ли Путин может считать это чем-то хорошим для себя", - заявил глава Госдепа, добавив, что такие шаги администрации США - прямая демонстрация серьезного настроя Вашингтона по "повышении цены для РФ" за ее агрессивную политику.

Помпео говорит, что позиция Трампа по Венесуэле "очень четкая". В США хотят, чтобы там не было вмешательства других стран - Китая, Ирана, России, Кубы или других.

Сенатор-республиканец от Техаса Тед Круз и сенатор-демократ от Нью-Гемпшира Джин Шейхин предложили Конгресса США законопроект, направленный против российского газопровода "Северный поток-2".

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