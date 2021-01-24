О Борисе Джонсоне снимут сериал

Британская телекомпания Sky снимет пятисерийную драму Этот величественный остров (This Sceptred Isle), в которой будет отображена реакция британского правительства на кризис, вызванный коронавирусом в 2020 году.

Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона сыграет известный британский актер, режиссер, сценарист и продюсер Кеннет Брана. Режиссером всех эпизодов будет Майкл Уинтерботтом, сообщает Variety.

"Первая волна пандемии COVID-19 запомнится навсегда. Время, когда страна объединилась в борьбе с невидимым врагом. Время, когда люди как никогда остро осознавали важность сообщества", - сказал Уинтерботтом.

По его словам, "сериал сочетает множество правдивых историй".

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Британские медицинские эксперты выразили удивление комментариями премьер-министра Бориса Джонсона, который утверждает, что мутировавший штамм коронавируса, впервые обнаруженный в Британии, может быть более смертоносным.