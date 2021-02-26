Нынешние темпы вакцинации позволят привить большинство людей за 5 лет

Ежедневно вводят примерно 6,07 млн доз препарата.Фото: pixabay

В мире 100 государств начали вакцинировать людей от коронавируса.

Всего ввели более 225 млн доз вакцины, сообщает Bloomberg.

Ежедневно вводят примерно 6,07 млн доз препарата. С такими скоростями иммунизации, надо примерно 5,1 лет, чтобы ввести 2 дозы вакцины 75% населения мира.

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В США количество американцев, получивших хотя бы 1 дозу вакцины от коронавируса, остается больше, чем инфицированных с начала пандемии. Ввели 68,3 млн доз вакцины. Статистика показывает, что в США более чем в 29 млн человек подтвердили коронавирус. При таких темпах вакцинации нужно примерно 10 месяцев, чтобы охватить 75% населения дводозовой вакциной.

Лидерами по количеству доз на 100 человек является Израиль - 86,9, Объединенные Арабские Эмираты - 54,39, Великобритания - 29,03, США - 20,56.

В Украине вакцинировано 1179 человек. Прививочная кампания набирает обороты, в дальнейшем темпы проведения прививок будут расти ежедневно.