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Рассказали, сколько украинцев уже привито от Covid-19

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Рассказали, сколько украинцев уже привито от Covid-19
Почти 2 тысячи украинцев привито от коронавируса. Фото: Reuters

В Украине вакцинировано 1179 человек.

Прививочная кампания набирает обороты, в дальнейшем темпы проведения прививок расти ежедневно, в эфире программы "Право на владу" сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"На сегодняшний день это 1179 человек, которые вакцинировались. Мы каскадным способом разворачиваем эту вакцинацию, чтобы не было программных ошибок. Потому что для нас важен не старт вакцинации, для нас важен весь процесс вакцинации, чтобы мы достигли тех цифр, к которым мы стремимся — это 60%. Чтобы вся вакцинация прошла безопасно. У нас сейчас сформированы соответствующие мобильные бригады, которые вакцинируют. Первый этап — мы вакцинируем мобильными бригадами. Каждый день эта цифра будет увеличиваться и увеличиваться в разы. Через несколько дней мы увидим совсем другие цифры. Все идет согласно нашему плану, который утвержден. Сегодня всего второй день", - заявил министр.

"Минимальный процент, который должен быть в нашей стране - не менее 60. Именно из этой цифры начинается формирование коллективного иммунитета", - сказал Степанов.

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С 1 марта введут несколько способов записи на вакцинацию. Сделать это можно будет через приложение "Дия" или по телефону через семейного врача. В Минздраве также обещают организовать запись с помощью горячей линии министерства.

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