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среда, 14 апреля 2021 21:40

Нужно немедленно принять меры: в ВОЗ рассказали об опасной болезни

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Нужно немедленно принять меры: в ВОЗ рассказали об опасной болезни
В ВОЗ рассказали об опасности диабета. Фото: Ukrnews

В мире за последние 40 лет в четыре раза выросло количество больных диабетом.

При этом большая часть COVID-пациентов, находящихся в тяжелом состоянии в больнице, страдают диабетом. Об этом заявил Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебреисус.

"Необходимость принятия срочных мер в борьбе с диабетом очевидна, как никогда. Количество лиц с диабетом увеличилось в четыре раза за последние 40 лет. Это единственное серьезное неинфекционное заболевание, при котором риск преждевременной смерти возрастает, а не снижается. И большая часть лиц, которые в тяжелом состоянии с COVID-19 размещены в больницах, страдают из-за диабета ", - сказал Гебреисус.

По словам гендиректора ВОЗ, сейчас немедленно нужно принять меры для того, чтобы расширить доступ населения к ранней диагностике заболевания, а также к лекарствам. Особенно остро нехватка медпрепаратов ощущается среди жителей стран с низким и средним уровнем доходов. Там много диабетиков едва могут позволить себе глюкометры и тест-полоски.

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В среду, 14 апреля, в честь 100-летия со дня открытия инсулина, ВОЗ готовится представить глобальный договор о борьбе с диабетом. Он должен способствовать "повышению доступности необходимых для спасения жизней лекарств при диабете, а также его предотвращению и диагностике".

Исследования показывают, что полноценный завтрак помогает поддерживать здоровый вес, повышает когнитивные и физические показатели. Благодаря завтраку снижается невосприимчивость инсулина и риск развития диабета.

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Дата
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