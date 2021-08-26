Нудистов зазывают приходить на выставку голыми

На выставке будет 40 инсталляций / Tempora

Выставка современного искусства в бельгийской столице Брюсселе, на которой изображены обнаженные тела, зазывает нудистов принять участие и прийти голыми.

Компания по дизайну Tempora из Брюсселя проведет выставку на следующей неделе. Там будет 40 инсталляций, включая гигантского новорожденного ребенка, а также другие "забавные" и "тревожные" экспонаты. Об этом пишет Daily Star.

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Нудисты на выставку могут "прийти в обнаженном виде и сравнить свое тело со скульптурами", говориться в объявлении.

"Гиперреализм - художественное направление, появившееся в 1960-х в США. Отвернувшись от абстракции, стремясь достичь дотошного изображения природы до такой степени, что зрители иногда задаются вопросом, имеют ли дело с живым телом. Художник-гиперреалист создает работу, которая иногда забавляет, а иногда тревожит", - пишут на сайте выставки.

Выставка ранее проводилась в Испании, Мексике и Австралии. Продлится до 7 ноября в Брюсселе.

Чешская полиция в апреле 2020 года заставила отдыхающих на нудистском пляже надеть защитные маски и разойтись на группы не более двух человек. Чехия, как и большинство стран, тогда ввела карантин. И местная полиция так среагировала на вызов на местный нудистский пляж.