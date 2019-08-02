Новый запуск неизвестных ракет КНДР: что думает Трамп

Президент Дональд Трамп не считает проблемой запуска в КНДР ракет малой дальности. Фото: narodna-pravda.ua

Сегодня Северная Корея с своих восточных берегов запустила неизвестные снаряды малой дальности.

За неделю это третий запуск. В США заявили, что ситуация под контролем, пишут 24 Новини.

Через эти запуски Объединенный комитет начальников штабов Республики Корея обнародовал заявление. В Вашингтоне также заявили, что зафиксировали запуска.

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В 2:59 (20:59 по Киеву) и 3:23 (21:23 по Киеву) снаряды выпустили из южной провинции Хамгён в направлении Японского моря. Американцы говорят, что запуски безопасны, потому что снаряды малой дальности.

Совет Безопасности ООН в резолюции запретил КНДР запускать баллистические ракеты любого рода и дальности.В США уверяют, что следят за ситуацией. Президент Дональд Трамп не считает проблемой запуски в КНДР ракет малой дальности. Он, мол, об этих ракетах не договаривался и планирует продолжать переговоры с КНДР.

"Я думаю, все это вполне под контролем. Мы никогда не заключали договоренностей по этому поводу. Для меня нет никакой проблемы. Посмотрим, что будет дальше. Но это ракеты малой дальности. Они очень стандартные ", - заявил президент США.

1 августа Северная Корея провела первое испытание новой системы многократного запуска ракет. Новое оружие может потенциально увеличить способность КНДР поражать цели в Южной Корее и тамошние военные базы США.